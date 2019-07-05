Макрогузова и Холомина проиграли в 1/4 финала ЧМ по пляжному волейболу
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия). В 1/4 финала они уступили австралийкам Мариаф Артачо и Талике Клэнси со счётом 0:2 (22:24, 14:21).
3 июля ещё одна пара из России, Екатерина Бирлова/Евгения Уколова, завершила борьбу на чемпионате мира, в 1/16 финала уступив представительницам Латвии Тине Граудине и Анастасии Кравченок со счётом 0:2 (20:22, 19:21).
В мужском турнире в 1/8 финала вышли три российские пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов и Никита Лямин/Тарас Мыськив.
Чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге завершится 7 июля.
Макрогузова и Холомина пробились в 1/4 финала ЧМ по пляжному волейболу
- 5 июля 2019
-
13:00
-
12:06
-
11:39
-
10:58
-
10:17
-
09:05
- 4 июля 2019
-
23:44
-
20:00
-
17:10
-
16:01
-
15:55
-
14:32
-
13:08
-
12:30
-
11:39
-
10:06
-
09:11
- 3 июля 2019
-
20:03
-
16:34
-
15:24
-
14:45
-
13:42
-
12:41
-
11:57
-
11:16
-
10:10
-
09:08
-
00:26
- 2 июля 2019
-
17:03
-
15:59
-
14:03
-
13:36
-
13:02
-
12:45
-
12:17
Партнерский контент