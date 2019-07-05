Макрогузова и Холомина проиграли в 1/4 финала ЧМ по пляжному волейболу

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия). В 1/4 финала они уступили австралийкам Мариаф Артачо и Талике Клэнси со счётом 0:2 (22:24, 14:21).



3 июля ещё одна пара из России, Екатерина Бирлова/Евгения Уколова, завершила борьбу на чемпионате мира, в 1/16 финала уступив представительницам Латвии Тине Граудине и Анастасии Кравченок со счётом 0:2 (20:22, 19:21).



В мужском турнире в 1/8 финала вышли три российские пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов и Никита Лямин/Тарас Мыськив.

Чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге завершится 7 июля.