Ф. Воронков: слова Алекно стали большой неожиданностью для меня

Доигровщик сборной России Фёдор Воронков прокомментировал свой переход из новокуйбышевской «Новы» в казанский «Зенит».



«Когда в начале календарного года были трансферные переходы, мне поступало много звонков. Перво-наперво звонил «Кузбасс». Но у меня был ещё год контракта с «Новой», и за разрыв нужна была компенсация. Сумма достаточно хорошая. Я лично просил директора, чтобы они договорились о переходе. Ведь ситуация у нас была достаточно плачевная, и любые деньги клубу были бы очень кстати.



Параллельно мне звонил Алексей Игоревич Вербов. Предлагал перейти в «Зенит». Я ответил, что первый вариант – «Кузбасс». Мне импонировала команда, очень интересен был тренер – Туомас Саммельвуо, устраивало местоположение – я же из Барнаула. 5-6 часов – и дома. По местным меркам ничего. Я сказал Вербову, что, если вдруг с «Кузбассом» не срастётся, с удовольствием перейду в «Зенит». Тренироваться с людьми, на которых смотрел по телевизору, когда был ребенком, — это круто. И так сложилось, что «Нова» и Кемерово не договорились по сумме компенсации. Тут в игру вступила Казань.



Ещё очень активно включалось «Динамо». Команду возглавил Константин Брянский, и он хотел собрать своих игроков, которые, по его мнению, выросли у него. В какой-то момент я вообще не мог тренироваться нормально. Телефон разрывался постоянно. Звонили из самых разных клубов: «Может, ты к нам? Поднимем контракт. Ещё что-то добавить?» В один момент в Новокуйбышевск приехали Брянский и генменеджер «Динамо» Николай Ступаков. Демагогия шла 1,5 часа. Обещали много всего. Но я отказался. Я не хочу работать с этим тренером. Знаю его систему, своё здоровье – и больше не хочу это испытывать. Как бы это грубо ни звучало. Возможно, кому-то он кажется хорошим специалистом, но мне это не подходит.



Когда я отказался, позвонил Владимир Романыч. Сказал, что я по-мужски выдержал это давление, и поблагодарил за то, что я остался предан своему первоначальному решению. Это был пока единственный раз, когда мы с ним говорили. Читал, что он про меня говорил. Это стало большой неожиданностью для меня. Раз он так говорит, возможно, я что-то заслужил. Возможно. Теперь мне предстоит хорошенько постараться, чтобы соответствовать этим словам», – цитирует Воронкова «Спорт-экспресс».

С 2012 го 2016 год воспитанник барнаульской школы «Заря Алтая» выступал в Высшей лиге «Б» за «Университет» из Барнаула, а затем перешёл в «Нову». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба из Новокуйбышевска.