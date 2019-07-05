«Пляжницы» Моисеева и Сырцева пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Китае

Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева вышли в первый раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Цидуне (Китай).

На групповом этапе российская пара обыграла китаянок Бай Бин/Лвэнь Юань со счётом 21:11, 21:18, а также взяла верх над японками Саяку Мицоэ/Судзуки Хасимото — 26:24, 21:16.

Моисеева и Сырцева заняли первое место в группе D. В субботу, 6 июля, в первом раунде плей-офф они сыграют с Ко Най-Хан/Лю Пи-Син (Тайвань).

У мужчин россияне Пётр Бахнарь и Юрий Богатов на старте соревнований уступили представителям Китая Ликэцзян Ха/Цзясинь У — 21:19, 16:21, 9:15.

Ещё одна российская пара — Максим Сиволап и Артём Ярзуткин — проиграла австрийцам Петеру Эглсиру и Флориану Шнетцеру со счётом 21:19, 19:21, 14:16.