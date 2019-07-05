Стали известны пары полуфиналистов женской Лиги наций

Женская сборная Китая в заключительном матче группового этапа «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) обыграла команду Италии со счётом 3:1 (25:17, 25:22, 22:25, 25:22). Для представительниц Азии это первая победа на финальном этапе соревнований. Итальянки потерпели второе поражение
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа A
Китай — Италия — 3:1 (25:17, 25:22, 22:25, 25:22).
Из группы A в полуфинал вышли сборные Турции и Китая. За выход в финал команда Турции поспорит с бразильянками, а китаянки встретятся с американками.
Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь три матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.
- 5 июля 2019
-
16:38
-
16:32
-
15:44
-
15:20
-
14:55
-
14:25
-
13:00
-
12:06
-
11:39
-
10:58
-
10:17
-
09:05
- 4 июля 2019
-
23:44
-
20:00
-
17:10
-
16:01
-
15:55
-
14:32
-
13:08
-
12:30
-
11:39
-
10:06
-
09:11
- 3 июля 2019
-
20:03
-
16:34
-
15:24
-
14:45
-
13:42
-
12:41
-
11:57
-
11:16
-
10:10
-
09:08
-
00:26
- 2 июля 2019
-
17:03