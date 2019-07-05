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Стали известны пары полуфиналистов женской Лиги наций

Стали известны пары полуфиналистов женской Лиги наций
Волейбол / Международный волейбол 0

Женская сборная Китая в заключительном матче группового этапа «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) обыграла команду Италии со счётом 3:1 (25:17, 25:22, 22:25, 25:22). Для представительниц Азии это первая победа на финальном этапе соревнований. Итальянки потерпели второе поражение

Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа A
Китай — Италия — 3:1 (25:17, 25:22, 22:25, 25:22).

Из группы A в полуфинал вышли сборные Турции и Китая. За выход в финал команда Турции поспорит с бразильянками, а китаянки встретятся с американками.

Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь три матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.

Лига наций (ж)
05 июля 2019, пятница. 14:30 МСК
Китай
3 : 1
25:17, 25:22, 22:25, 25:22
Италия
Женская сборная США победила Бразилию в «Финале шести» Лиги наций
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