Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Лиги наций
В полуфинальном матче «Финала шести» Лиги наций, который прошёл в Нанкине (Китай), женская сборная Бразилии по волейболу в трёх партиях обыграла Турцию со счётом 3:0 (25:23, 25:15, 25:10).
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай
Полуфинал
Турция — Бразилия — 0:3 (23:25, 15:25, 10:25).
За выход в финал бразильянки поспорят либо со сборной Китая, либо с командой США. Матч за третье место и финальная встреча состоятся 7 июля.
Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь три матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.
Стали известны пары полуфиналистов женской Лиги наций
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