«Пляжники» Ярзуткин и Сиволап — четвёртые на этапе Мирового тура в Китае

Россияне Артём Ярзуткин и Максим Сиволап стали четвёртыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Цидуне (Китай).

Сегодня, 7 июля, представители России сначала проиграли в полуфинале австрийцам Кристофу Дресслеру и Александру Хуберу со счётом 21:17, 15:21, 18:20, а затем в матче за третье место уступили Сурину Йонгклангу и Адисорну Хаолумтарну из Таиланда — 22:24, 22:24.

В финале турнира сразятся две австрийские пары — Дресслер/Хубер и Петер Эглзер/Флориан Шнейцер.

Напомним, ранее россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия).