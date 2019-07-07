«Пляжники» Ярзуткин и Сиволап — четвёртые на этапе Мирового тура в Китае
Россияне Артём Ярзуткин и Максим Сиволап стали четвёртыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Цидуне (Китай).
Сегодня, 7 июля, представители России сначала проиграли в полуфинале австрийцам Кристофу Дресслеру и Александру Хуберу со счётом 21:17, 15:21, 18:20, а затем в матче за третье место уступили Сурину Йонгклангу и Адисорну Хаолумтарну из Таиланда — 22:24, 22:24.
В финале турнира сразятся две австрийские пары — Дресслер/Хубер и Петер Эглзер/Флориан Шнейцер.
Напомним, ранее россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия).
«Пляжницы» Моисеева и Сырцева пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Китае
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