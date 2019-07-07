Губерниев — о победе Красильникова и Стояновского на ЧМ: чуваки, вы просто топ!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев восхитился победой Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге. Российская команда впервые выиграла золото мирового первенства. Кроме того, Красильников и Стояновский получили путёвку на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

«Невероятно крутые парни! Первая в истории страны победа на чемпионате мира по пляжному волейболу! Олег Стояновский и Вячеслав Красильников! Горжусь знакомством. Чуваки, вы просто топ!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

22-летний Стояновский стал самым молодым чемпионом мира (22 года 9 месяцев), лишив этого статуса бразильца Андре Штайна, который в 2017 году первенствовал в 22 года 11 месяцев.