Стояновский — о победе на ЧМ: незабываемо, когда 15 тысяч болеют против тебя

Олег Стояновский поделился эмоциями от победы на чемпионате мира по пляжному волейболу в паре с Вячеславом Красильниковым.
Российская пара впервые выиграла первенство планеты, а 22-летний Стояновский стал самым молодым в истории чемпионом мира по пляжному волейболу.
«Это эйфория. И мы не знаем, когда она закончится. Счастливы выиграть такой серьёзный турнир. Получаем очень много поздравлений от знакомых и незнакомых людей.
Самый молодой чемпион мира в истории? Да, это так! Не могу представить, что владею этим званием. Очень почётно выиграть чемпионат мира в самом раннем возрасте.
Считали ли себя фаворитами перед финалом? Честно говоря, не думал о победе. Финал есть финал, тут может произойти всё, что угодно. На другой стороне сетки стоят точно такие же ребята, которые до этого выиграли все свои матчи. Ещё и играют при домашней публике.
Выходить на песок при 15 тысячах болельщиков? Для меня это в новинку. Впервые выступал на таком большом стадионе. Когда болельщики тебя поддерживают — это незабываемо, но ещё более незабываемо, когда все эти тысячи болеют против. Но мы старались концентрироваться на своих действиях и не обращать внимания на болельщиков на трибунах», — приводит слова Стояновского Sport24.
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