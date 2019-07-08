Стояновский — о победе на ЧМ: незабываемо, когда 15 тысяч болеют против тебя

Олег Стояновский поделился эмоциями от победы на чемпионате мира по пляжному волейболу в паре с Вячеславом Красильниковым.

Российская пара впервые выиграла первенство планеты, а 22-летний Стояновский стал самым молодым в истории чемпионом мира по пляжному волейболу.

«Это эйфория. И мы не знаем, когда она закончится. Счастливы выиграть такой серьёзный турнир. Получаем очень много поздравлений от знакомых и незнакомых людей.

Самый молодой чемпион мира в истории? Да, это так! Не могу представить, что владею этим званием. Очень почётно выиграть чемпионат мира в самом раннем возрасте.

Считали ли себя фаворитами перед финалом? Честно говоря, не думал о победе. Финал есть финал, тут может произойти всё, что угодно. На другой стороне сетки стоят точно такие же ребята, которые до этого выиграли все свои матчи. Ещё и играют при домашней публике.

Выходить на песок при 15 тысячах болельщиков? Для меня это в новинку. Впервые выступал на таком большом стадионе. Когда болельщики тебя поддерживают — это незабываемо, но ещё более незабываемо, когда все эти тысячи болеют против. Но мы старались концентрироваться на своих действиях и не обращать внимания на болельщиков на трибунах», — приводит слова Стояновского Sport24.