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Щербинин рассказал об ожиданиях от матчей с «Шомоном» в Кубке ЕКВ

Щербинин рассказал об ожиданиях от матчей с «Шомоном» в Кубке ЕКВ
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Блокирующий Дмитрий Щербинин, подписавший контракт с новосибирским «Локомотивом», поделился ожиданиями от грядущего сезона. Ранее он защищал цвета московского «Динамо».

«Перелётов у меня станет больше? Ничего страшного. Это часть нашей работы. Тем более что в новом сезоне система розыгрыша изменилась и матчей будет чуть меньше. Да, в Кубке ЕКВ немного иначе – всё-таки из Москвы добраться до той же Франции проще, чем из Новосибирска. Но ведь и соперникам – французскому «Шомону», с которым мы играем в первом круге, — придётся лететь в Сибирь.

В том же Кубке Вызова российским клубам только в полуфинале и финале попадаются более-менее сильные соперники. На ранних же стадиях команды там среднего уровня. Вот в Кубке ЕКВ ситуация иная – польские, французские, немецкие клубы составляют достойную конкуренцию. Проходных матчей в этом турнире нет.

«Локомотив» с «Шомоном» тоже встречался в Лиге чемпионов два года назад. Серьёзный соперник. И матчи с ним складывались для «Динамо» непросто. Во Франции мы по местному времени начали игру в 20:30. У нас это почти ночь. Две первые партии тогда выиграли, а потом практически уснули. И в следующих трёх сетах уступили. «Шомон», как и большинство французских команд, отлично защищается. Волейболисты технически хорошо готовы. Уже сейчас можно сказать, что нам придётся нелегко», — цитирует Щербинина официальный сайт клуба.

Дмитрий также сообщил, что пока не общался с главным тренером «Локомотива» Пламеном Константиновым.

«Только визуально. Общаться пока не доводилось. Зато играл против него, когда Пламен выступал ещё за нижегородскую «Губернию». Да и в сборной доводилось выходить на площадку против него и команды Болгарии. Но уже скоро познакомимся поближе», — сказал волейболист.

Щербинин: в Москве я был в зоне комфорта
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