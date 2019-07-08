Определились победители второго этапа чемпионата России по пляжному волейболу
В Казани прошёл второй этап чемпионата России по пляжному волейболу. В мужском турнире победили Александр Лихолетов и Руслан Быканов. В женских соревнованиях первенствовали Мария Бочарова и Мария Воронина.
Пляжный волейбол. Чемпионат России. Второй этап. Казань
Мужчины. Финал
Лихолетов/Быканов — Болгов/Ермилов — 2:0 (21:19, 21:19).
Матч за третье место
Горбенко/Иванов — Адонин/Карпухин — 2:0 (21:15,21:12).
Женщины. Финал
Бочарова/Воронина — Ганенко/Фролова — 2:0 (22:20,21:14).
Матч за третье место
Федюнова/Новикова — Мотрич/Кожадей — 2:1 (17:21,21:13,15:12).
Первый этап чемпионата России прошёл в Липецке. В мужских соревнованиях победили Илья Лешуков и Константин Семёнов, в женских — Дарья Мастикова и Полина Цыганова.
Стали известны победители первого этапа чемпионата России по пляжному волейболу
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