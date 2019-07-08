Путин поздравил «пляжников» Красильникова и Стояновского с победой на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с победой на чемпионате мира по пляжному волейболу.

«Поздравляю вас с победой на чемпионате мира по пляжному волейболу. Вы на отлично выступили в Гамбурге, продемонстрировали по-настоящему лидерский характер и мастерство. И конечно, ваш успех – весомый вклад в развитие и популяризацию этого зрелищного вида спорта в нашей стране. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», — приводит текст поздравительной телеграммы Путина официальный сайт Кремля.

Накануне Красильников и Стояновский выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия), в финальном матче взяв верх над хозяевами соревнований — Клеменсом Виклером и Юлиусом Толе — со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11). Российская команда впервые стала лучшей в мире в пляжном волейболе.