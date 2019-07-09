«Югра-Самотлор» подписала контракт с ещё одним игроком сборной Австралии

Нижневартовская «Югра-Самотлор» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с австралийским доигровщиком Томасом Ходжесом. В прошлом сезоне 25-летний волейболист выступал за австрийский «Хипо Тироль», который участвует в немецкой Бундеслиге.

В ходе карьеры Томас также играл за итальянский клуб «Лагонегро» (серия А2) и команды американской студенческой лиги NCAA.

За сборную Австралии Ходжес выступает с 2014 года.

В июне «Югра-Самотлор» продлила контракт с диагональным сборной Австралии Линкольном Уильямсом.



В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в российской Суперлиге. На предварительном этапе Суперлиги подопечные Валерия Пясковского стали 13-ми.