«Югра-Самотлор» подписала контракт с ещё одним игроком сборной Австралии
Нижневартовская «Югра-Самотлор» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с австралийским доигровщиком Томасом Ходжесом. В прошлом сезоне 25-летний волейболист выступал за австрийский «Хипо Тироль», который участвует в немецкой Бундеслиге.
В ходе карьеры Томас также играл за итальянский клуб «Лагонегро» (серия А2) и команды американской студенческой лиги NCAA.
За сборную Австралии Ходжес выступает с 2014 года.
В июне «Югра-Самотлор» продлила контракт с диагональным сборной Австралии Линкольном Уильямсом.
В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в российской Суперлиге. На предварительном этапе Суперлиги подопечные Валерия Пясковского стали 13-ми.
«Югра-Самотлор» продлила контракт с диагональным сборной Австралии
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