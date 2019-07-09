Курносов: многое будет зависеть от того, сыграет ли Каракурт за Турцию на ЧМ U20

Главный тренер молодёжной сборной России U20 Игорь Курносов оценил соперников подопечных на предстоящем чемпионате мира в Мексике.

«На первом этапе нашими соперниками будут сборные Сербии, Турции и Аргентины. Солидная компания! Многое будет зависеть и от того, сыграет ли за Турцию диагональная Эбрар Каракурт, которая стала лучшей нападающей группового этапа Лиги наций. Эта волейболистка 2000 года рождения, но уже давно выступает за основной состав «Вакифбанка» и за национальную сборную. Пока непонятно, приедет она в Мексику или нет…

Чтобы выйти в следующий раунд, нужно занять первое или второе место в группе из четырёх команд. На втором этапе его участники вновь будут разделены на группы – по четыре команды в каждой. И затем по две лучшие сборные сыграют в полуфинале», — цитирует Курносова официальный сайт калининградского «Локомотива».