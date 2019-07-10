Стояновский: нашу победу на ЧМ по пляжному волейболу нельзя назвать сенсацией

Российский «пляжник» Олег Стояновский, который вместе с Вячеславом Красильниковым выиграл чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия), рассказал, как дуэт шёл к этому триумфу.

«Это чемпионат мира. Самые сильные соперники. Невозможно утверждать, что мы всё контролировали. Каждая игра была по-своему тяжёлой. Но если выделять какую-то одну, то самым сложным для нас получился полуфинал с американцами. Мы потеряли контроль над матчем, но сумели переломить ситуацию и взяли верх.

Вряд ли можно считать победу сенсационной. Мы были одними из претендентов, пусть и не главными фаворитами турнира. Вот если бы мы пробивались с самой нижней части рейтинга, тогда да. А у нас был и высокий посев, и хорошая сетка. Это не сенсация, мы шли к этой победе и добились её.

Мы за эти восемь или девять месяцев буквально жили на площадке, добивались взаимопонимания. Притирались друг к другу как в психологическом плане, так и в бытовом. Никаких особых проблем при этом не было. Наверное, для идеального волейбола этого недостаточно, но так получилось, что на своём девятом совместном турнире мы смогли показать всё, на что способны в данный момент.

Самые сильные стороны нашей пары? Подача, за счёт которой мы переворачивали ход матчей, в том числе и в финале, могу выделить inside out, а также можно отметить, что блок у нас работает как единое целое", — заявил Стояновский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.