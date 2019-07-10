Определился соперник мужской сборной России в четвертьфинале Универсиады
Мужская сборная России в четвертьфинале Универсиады в Неаполе (Италия) сыграет с командой Японии. Подопечные Алексея Вербова на групповом этапе одержали четыре победы, обыграв команды Португалии (3:1), Южной Кореи (3:0), Китая (3:0) и США (3:0).
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал соревнований с первого места в группе B.
Японцы стали вторыми в группе D. Представители Азии победили команды Мексики (3:0), Швейцарии (3:1), Аргентины (3:0) и проиграли итальянцам (0:3).
Всего в мужском турнире на предварительном этапе Универсиды выступали 20 команд, которые были разбиты на четыре группы.
Четвертьфинальные матчи в мужском турнире состоятся завтра, 11 июля. Матч Россия — Япония начнётся в 13:00 мск.
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал Универсиады с 1-го места в группе
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