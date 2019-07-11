Красильников: Путин нас поздравил, это очень приятно

Россиянин Вячеслав Красильников поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге. В финале Красильников и Олег Стояновский одолели немцев Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11).



«Толе/Виклер – отличный молодой немецкий дуэт, который прогрессирует на глазах. Мы с ними играли уже третий матч. Д, мы смогли одержать три победы, но всё же эти победы с каждым разом становятся всё тяжелее. Ни в коем случае мы не сомневаемся в своих силах, но ребята молодцы, прогрессируют. Хороший немецкий дуэт, и я думаю, у них всё впереди. Мы хорошо играли. Спокойно и уверенно, держали хладнокровие и абстрагировались от выкриков.



Пушечные подачи? Мы просто много времени уделяем этому элементу на тренировках. И это принесло свои плоды, в нужный момент мы подавали эйсы. Поэтому всё по плану.



Поздравило очень много людей, самое главное — поздравили наши родные и близкие, руководство. Владимир Владимирович Путин нас поздравил, это очень приятно. Большая честь для нас слышать поздравления от нашего президента. Мы счастливы.

Безусловно, очень здорово, что мы подняли интерес к пляжному волейболу. В Москве пройдёт чемпионат Европы с 5 по 11 августа, потом мировой этап. Хотим сказать болельщикам, что было бы хорошо увидеть такую же поддержку, как была в Гамбурге. Всех вас ждём, вы нам очень поможете», — цитирует Красильникова официальный сайт «Факела».

Колодинский: в конце 2000-х соперники нас ни во что не ставили