Саммельвуо: я уверен, что поражения просто необходимы

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо рассказал о принципах своей работы и отметил важность поражений.

«Когда мне предложили возглавить сборную России, я сомневался. Оценивал все плюсы и минусы. Но такие шансы – редкость. В жизни есть моменты, когда надо просто брать и делать – и будь что будет. Не хочу терять время, потому что живём один раз.



Работа тренера требует много времени и сил, но это очень крутая работа. Чувство, когда ты сделал для другого человека что-то, чтобы он стал лучше, – это тааакое ощущение! Когда я вижу, как игроки становятся лучше, у команды получается, – ах, как я люблю это! Просто круто. Но эта работа ещё и учит быть жёстким и честным. Я ещё очень молодой тренер, у которого мало опыта, но очень надеюсь, что никогда не потеряю эту страсть к работе. Хочу расти дальше и понимать больше.

Я всегда говорю, что команда тестируется именно в трудные моменты. Когда всё хорошо – легко быть командой. Когда есть трудности, что-то не получается – сразу видно, есть команда или нет. Большие перелёты, плохое питание, поражения – без них мы просто люди в заявке. Например, тур Лиги наций в Австралии. После такой длинной дороги, ужасной еды я не услышал ни одной жалобы. Это тоже была проверка, которая сделала нас лучше. Ещё я уверен, что поражения нужны. Более того, они просто необходимы – они дают понимание, как стать лучше. В отдельных матчах Лиги наций у нас было много ошибок, которые можно было контролировать: касания сетки, плохие передачи, подачи. Но мы не контролировали.



Взять нашу игру с Ираном в гостях – при таком аншлаге мяч, летящий со скоростью 100 км/ч, ускоряется до 110 км/ч. Очень хороший урок для молодых, хоть мы и проиграли.

Я всегда говорю, что на данный момент у нас лучшая команда. Лучшая команда поехала на финал Лиги наций. Потом лучшая команда поедет на олимпийский отбор. На чемпионате Европы тоже будет лучшая команда. Думать, кого у нас нет, – зачем? Часто спрашивают: как сказалось на игре отсутствие Михайлова или Мусэрского? Да никак не сказалось, потому что они были дома. Думаю, это честно и правильно. Тратить время и энергию на вещи, которые мы не контролируем, – смешно. Конечно, лидеры – самые важные игроки в команде. Если они принимают мою критику, все остальные пойдут за ними. Но если они против, то команды не будет, потому что не всё исходит от тренера.

Я всегда требую простые вещи: а) не думать далеко – жить моментом, б) бороться за каждый мяч, в) помогать друг другу и спрашивать друг с друга. Но это можно делать, только когда ты уверен, что сам отдал сто процентов", — цитирует Саммельвуо Sports.ru.

На групповом этапе «Финала шести» Лиги наций сборная России сыграет с командами Франции и США.