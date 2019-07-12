Уколова и Бирлова проиграли в первом раунде плей-офф турнира в Гштааде

В Гштааде продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова в первом раунде плей-офф проиграли американкам Эйприл Росс и Александре Клайнман со счётом 1:2 (21:15, 13:21, 9:15). Продолжительность противостояния составила 44 минуты.

За выход в четвертьфинал представительницы США поспорят с чешками Барборой Германновой и Маркетой Слуковой.

Ранее во второй раунд плей-офф вышли россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Они встретятся с голландками Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк.

В мужском турнире борьбу за награды продолжает лишь одна российская пара — Никита Лямин/Тарас Мыськив. Илья Лешуков/Константин Семёнов, а также чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский проиграли в первом раунде плей-офф.