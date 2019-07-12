Моисеева и Сырцева вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Тэгу
В Тэгу (Южная Корея) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Участие в соревнованиях принимает одна российская пара — Александра Моисеева и Екатерина Сырцева. На групповом этапе они обыграли представительниц Южной Кореи Чарим Бак и Ю-Хва Квак со счётом 2:0 (21:10, 21:19) и дуэт из Китайского Тайбэя Я-Хсуань Ю/Цу-Йи Пан — 2:0 (21:16, 21:13).
Россиянки заняли первое место в группе B и напрямую пробились в четвертьфинал. Турнир завершится 14 июля.
На этапе Мирового тура категории «4 звезды» в Гштааде (Швейцария) борьбу за награды продолжает одна российская пара. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в 1/8 финала встретятся с голландками Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк.
Макрогузова и Холомина победили американок на старте плей-офф турнира в Гштааде
- 12 июля 2019
-
13:57
-
13:45
-
13:12
-
12:50
-
11:41
-
11:10
-
10:42
-
10:17
-
09:31
-
09:06
-
08:38
-
05:47
- 11 июля 2019
-
19:38
-
18:25
-
16:56
-
16:04
-
15:06
-
14:55
-
13:22
-
12:08
-
11:22
-
10:12
-
09:01
- 10 июля 2019
-
23:02
-
21:18
-
20:59
-
19:46
-
16:14
-
15:15
-
14:33
-
13:14
-
12:18
-
11:17
-
10:07
-
10:03
Партнерский контент