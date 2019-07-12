Моисеева и Сырцева вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Тэгу

В Тэгу (Южная Корея) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Участие в соревнованиях принимает одна российская пара — Александра Моисеева и Екатерина Сырцева. На групповом этапе они обыграли представительниц Южной Кореи Чарим Бак и Ю-Хва Квак со счётом 2:0 (21:10, 21:19) и дуэт из Китайского Тайбэя Я-Хсуань Ю/Цу-Йи Пан — 2:0 (21:16, 21:13).

Россиянки заняли первое место в группе B и напрямую пробились в четвертьфинал. Турнир завершится 14 июля.

На этапе Мирового тура категории «4 звезды» в Гштааде (Швейцария) борьбу за награды продолжает одна российская пара. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в 1/8 финала встретятся с голландками Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк.