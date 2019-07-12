Сборная России в упорной борьбе проиграла Польше в полуфинале Универсиады
Мужская сборная России не смогла пробиться в финал летней Универсиады в Неаполе (Италия). Подопечные Алексея Вербова в полуфинальном матче с командой Польши потерпели поражение со счётом 2:3 (21:25, 15:25, 25:19, 25:18, 15:17).
На групповом этапе Универсиады россияне одержали четыре победы, обыграв команды Португалии (3:1), Южной Кореи (3:0), Китая (3:0) и США (3:0). В четвертьфинале российские волейболисты оказались сильнее японцев (3:1).
Во втором полуфинале сыграют сборные Франции и Италии.
10 июля женская сборная России вышла в финал Универсиады, обыграв японок со счётом 3:1 (21:25, 26:24, 25:19, 25:21). В финале, который состоится сегодня, 12 июля, подопечные Андрея Воронкова сыграют с итальянками.
Мужская сборная России вышла в полуфинал Универсиады в Неаполе
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