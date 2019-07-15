Волков: Россия потеряла многих топовых игроков, поэтому не ожидали победы

Доигровщик сборной России Дмитрий Волков поделился эмоциями от победы в Лиге наций. В финальной встрече россияне обыграли США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

«Это фантастика, потому что мы очень гордимся. Мы потеряли многих топовых игроков, поэтому не ожидали победы. Мы очень счастливы. С новым тренером у нас появилась новая команда, и мы очень хорошо играли в Лиге наций», — цитирует Волкова официальный сайт турнира.

В финальном матче Волков стал самым результативным игроком в составе россиян, набрав 17 очков. Пресс-служба Лиги наций включила игрока в символическую сборную турнира.

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России стала победителем Лиги наций второй год подряд.