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Волков: Россия потеряла многих топовых игроков, поэтому не ожидали победы

Волков: Россия потеряла многих топовых игроков, поэтому не ожидали победы
Волейбол / Сборная России 0

Доигровщик сборной России Дмитрий Волков поделился эмоциями от победы в Лиге наций. В финальной встрече россияне обыграли США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

«Это фантастика, потому что мы очень гордимся. Мы потеряли многих топовых игроков, поэтому не ожидали победы. Мы очень счастливы. С новым тренером у нас появилась новая команда, и мы очень хорошо играли в Лиге наций», — цитирует Волкова официальный сайт турнира.

В финальном матче Волков стал самым результативным игроком в составе россиян, набрав 17 очков. Пресс-служба Лиги наций включила игрока в символическую сборную турнира.

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России стала победителем Лиги наций второй год подряд.

Саммельвуо: не ожидал, что сборная России выиграет Лигу наций
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