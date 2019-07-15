Волков: Россия потеряла многих топовых игроков, поэтому не ожидали победы

Доигровщик сборной России Дмитрий Волков поделился эмоциями от победы в Лиге наций. В финальной встрече россияне обыграли США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).
«Это фантастика, потому что мы очень гордимся. Мы потеряли многих топовых игроков, поэтому не ожидали победы. Мы очень счастливы. С новым тренером у нас появилась новая команда, и мы очень хорошо играли в Лиге наций», — цитирует Волкова официальный сайт турнира.
В финальном матче Волков стал самым результативным игроком в составе россиян, набрав 17 очков. Пресс-служба Лиги наций включила игрока в символическую сборную турнира.
Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России стала победителем Лиги наций второй год подряд.
- 15 июля 2019
-
08:48
-
08:28
-
08:18
-
08:12
-
08:03
-
07:44
-
05:49
-
05:26
-
04:51
-
04:09
- 14 июля 2019
-
19:19
-
18:26
-
17:55
-
09:25
-
07:15
-
03:34
- 13 июля 2019
-
20:21
-
20:11
-
18:16
-
06:58
-
00:14
- 12 июля 2019
-
16:40
-
16:26
-
16:06
-
15:55
-
15:16
-
14:25
-
13:57
-
13:45
-
13:12
-
12:50
-
11:41
-
11:10
-
10:42
-
10:17