Кристенсон: горжусь тем, как сборная США боролась в финале с Россией
Волейболист сборной США Мика Кристенсон прокомментировал поражение в финальном матче Лиги наций с командой России со счётом 1:3 (23:25, 25:20, 21:25, 20:25).
«Сложно что-то говорить. Думаю, соперникам удавалось оказывать всё большее давление на подаче. Нам же следовало больше давить на них с подачи. Наши связующие сыграли хорошо. Мы смогли принять ряд очень мощных подач. Мы отдали все силы на площадке. Я горжусь тем, как мы боролись. Мы многому научились в этом турнире. Особенно много мы узнали о возможностях игроков, которые выходили со скамейки запасных», — приводит слова Кристенсона официальный сайт FIVB.
Мужская сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд. Бронзовым призёром стала команда Польши.
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Наша команда билась не только с соперником, но и с собой, а потому итоговая победа особенно ценна. Есть второй подряд титул в Лиге наций!
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