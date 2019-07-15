Саммельвуо: нам удалось контролировать Мэтта Андерсона

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в финальном матче Лиги наций с командой США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).
«Лига наций — очень сложный турнир, особенно в этом году со всеми перелётами. У нас было не так много тренировок. Я вижу, что эти ребята наслаждаются тем, что играют вместе. Они здорово ладят и за пределами площадки. У нас отличная группа игроков, они прекрасные люди.
Я очень рад, потому что у нас появились новые игроки на таком уровне. Они впервые сыграли столь важную роль. Это было здорово.
Нам удалось контролировать Мэтта Андерсона, их ключевого игрока, и атаки от Тэйлора Сэндера. Решающее значение имел блок. К тому же их приём соперников рассыпался", — цитирует Саммельвуо официальный сайт FIVB.
Сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.
- 15 июля 2019
-
08:48
-
08:28
-
08:18
-
08:12
-
08:03
-
07:44
-
05:49
-
05:26
-
04:51
-
04:09
- 14 июля 2019
-
19:19
-
18:26
-
17:55
-
09:25
-
07:15
-
03:34
- 13 июля 2019
-
20:21
-
20:11
-
18:16
-
06:58
-
00:14
- 12 июля 2019
-
16:40
-
16:26
-
16:06
-
15:55
-
15:16
-
14:25
-
13:57
-
13:45
-
13:12
-
12:50
-
11:41
-
11:10
-
10:42
-
10:17