Саммельвуо: нам удалось контролировать Мэтта Андерсона

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в финальном матче Лиги наций с командой США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

«Лига наций — очень сложный турнир, особенно в этом году со всеми перелётами. У нас было не так много тренировок. Я вижу, что эти ребята наслаждаются тем, что играют вместе. Они здорово ладят и за пределами площадки. У нас отличная группа игроков, они прекрасные люди.

Я очень рад, потому что у нас появились новые игроки на таком уровне. Они впервые сыграли столь важную роль. Это было здорово.

Нам удалось контролировать Мэтта Андерсона, их ключевого игрока, и атаки от Тэйлора Сэндера. Решающее значение имел блок. К тому же их приём соперников рассыпался", — цитирует Саммельвуо официальный сайт FIVB.

Сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.