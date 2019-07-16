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Украинский специалист Филиштинский стал новым старшим тренером «Енисея»

Украинский специалист Филиштинский стал новым старшим тренером «Енисея»
Волейбол / Суперлига женщины 0

Новым старшим тренером женской команды красноярского «Енисея» стал украинский специалист Дмитрий Филиштинский, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2007/08 он был помощником главного тренера в «Стиноле» из Липецка. Также он работал с «Импульсом», «Протоном», «Динамо-Метар» (Челябинск), «Локомотивом Баладжары» (Баку), «Орбитой-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье).

В сезоне-2016/17 он был ассистентом главного тренера женской сборной Украины. С 2016 по 2018 Дмитрий работал в женском волейбольном клубе «Динамо-Казань» (отделение «Школа Гамовой»). С 2018 года он входит в тренерский штаб сборной России среди девушек (U17, U18).

Новым главным тренером женской команды «Енисея» стал сербский специалист Велибор Иванович.

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