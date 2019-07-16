Дисквалифицированный волейболист Мороз употреблял кокаин

Стали известны подробности дисквалификации игрока волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Павла Мороза. По информации представителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в крови спортсмена были обнаружены следы наркотического вещества.
«В допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РУСАДА.
Ранее Всероссийская федерация волейбола на основании распоряжения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Мороза на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 12 ноября 2018 года.
Мороз выступал за МГТУ, «Кузбасс», «Локомотив» (Новосибирск), «Инчхон Эйр Джамбос» (Южная Корея), «Урал», «Факел», «Динамо-ЛО». 32-летний волейболист — серебряный призёр чемпионата России (2013/14), серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013).
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