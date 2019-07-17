Доигровщик Леонтьев пополнил состав «Динамо-ЛО»
30-летний доигровщик Дмитрий Леонтьев перешёл из нижневартовской «Югры-Самотлор» в «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области. Профессиональную карьеру он начал в «Невском синдикате», после чего играл в санкт-петербургском «Автомобилисте», сургутском «Газпроме-Югра», «Югре-Самотлор», новокуйбышевской «Нове», красноярском «Енисее».
«Приветствуем Дмитрия в нашем клубе и желаем сыграть много классных матчей в майке сосновоборской команды. Крепкого здоровья и удачи!» — говорится в сообщении.
По итогам предварительного этапа российской Суперлиги «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.
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