Доигровщик Леонтьев пополнил состав «Динамо-ЛО»

30-летний доигровщик Дмитрий Леонтьев перешёл из нижневартовской «Югры-Самотлор» в «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области. Профессиональную карьеру он начал в «Невском синдикате», после чего играл в санкт-петербургском «Автомобилисте», сургутском «Газпроме-Югра», «Югре-Самотлор», новокуйбышевской «Нове», красноярском «Енисее».

«Приветствуем Дмитрия в нашем клубе и желаем сыграть много классных матчей в майке сосновоборской команды. Крепкого здоровья и удачи!» — говорится в сообщении.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.