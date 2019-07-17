Кобзарь назвал главного соперника россиян в борьбе за путёвку на Олимпиаду

Капитан сборной России Игорь Кобзарь оценил соперников команды Туомаса Саммельвуо в олимпийской квалификации. Россияне в Санкт-Петербурге сыграют с командами Ирана, Кубы и Мексики.

«Иран, наверное, наш основной конкурент в борьбе за олимпийскую лицензию. На предварительном этапе мы проиграли иранцам на их площадке. Они очень хорошо сыграли тогда, сбалансированно, были на пике своей формы. В любом случае олимпийский отбор — это уже другая история. Будем готовиться. Но то, что все эти три соперника нам по силам, — это сто процентов.

Думаю, будет много болельщиков, которые придадут нам дополнительных сил и помогут добиться нужного результата», — приводит слова Кобзаря РИА «Новости».

Матчи олимпийской квалификации пройдут с 9 по 11 августа.