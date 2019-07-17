Смирнова, Оганезова и Калиновская стали игроками «Динамо-Метар»

Челябинский клуб «Динамо-Метар» подписал контракты с тремя волейболистками — Ксенией Смирновой, Александрой Оганезовой и Анной Калиновской, сообщает LentaChel.



Диагональная Смирнова известна по выступлениям за юниорскую сборную России, в составе которой стала победительницей чемпионата Европы U18 в 2015 году. Ксения также привлекалась в молодёжную сборную страны. В составе студенческой сборной России она выиграла Универсиаду-2019. На клубном уровне Ксения выступала за московский «Луч» и «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Либеро Оганезова выступала в молодёжной сборной России, с которой дважды побеждала на чемпионате Европы и завоёвывала серебро чемпионата мира. В прошлом сезоне Александра играла в Высшей лиге «А» за «Северянку».

Блокирующая сборной Беларуси Калиновская в прошлом сезоне выступала за «Минчанку». Уроженка Минска трижды выиграла чемпионат Беларуси, а в 2019 году стала бронзовым призёром Золотой лиги ЕКВ.