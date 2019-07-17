Смирнова, Оганезова и Калиновская стали игроками «Динамо-Метар»

Челябинский клуб «Динамо-Метар» подписал контракты с тремя волейболистками — Ксенией Смирновой, Александрой Оганезовой и Анной Калиновской, сообщает LentaChel.
Диагональная Смирнова известна по выступлениям за юниорскую сборную России, в составе которой стала победительницей чемпионата Европы U18 в 2015 году. Ксения также привлекалась в молодёжную сборную страны. В составе студенческой сборной России она выиграла Универсиаду-2019. На клубном уровне Ксения выступала за московский «Луч» и «Заречье-Одинцово» (Московская область).
Либеро Оганезова выступала в молодёжной сборной России, с которой дважды побеждала на чемпионате Европы и завоёвывала серебро чемпионата мира. В прошлом сезоне Александра играла в Высшей лиге «А» за «Северянку».
Блокирующая сборной Беларуси Калиновская в прошлом сезоне выступала за «Минчанку». Уроженка Минска трижды выиграла чемпионат Беларуси, а в 2019 году стала бронзовым призёром Золотой лиги ЕКВ.
- 17 июля 2019
-
16:14
-
15:14
-
14:02
-
13:05
-
12:07
-
11:07
-
10:20
-
10:07
-
09:07
-
00:46
- 16 июля 2019
-
20:06
-
16:06
-
16:01
-
15:07
-
14:17
-
13:04
-
12:27
-
12:20
-
11:53
-
11:36
-
10:21
-
10:16
-
10:11
-
09:27
-
09:23
-
07:49
-
00:52
- 15 июля 2019
-
16:04
-
15:16
-
14:01
-
13:07
-
12:12
-
12:00
-
11:12
-
10:03