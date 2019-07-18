Федерация волейбола Польши требует наказать Спиридонова за оскорбление

Федерация волейбола Польши выступила с заявлением по поводу комментария доигровщика уфимского «Урала» и сборной России Алексея Спиридонова. Media Narodowe сообщает, что российский волейболист в комментарии к посту игрока сборной Польши Кароля Клоса написал «Polska kurwa», но затем удалил сообщение. Однако поступок Алексея не остался незамеченным.
«В связи с оскорбительным сообщением волейболиста Алексея Спиридонова в „Твиттере“ Яцек Каспржик — президент Федерации волейбола Польши — обратился в FIVB и ВФВ с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку», — говорится в сообщении федерации в «Твиттере».
Сборная России победила Польшу в полуфинале Лиги наций, а затем обыграла в финале американцев.
Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги.
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