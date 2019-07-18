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«Пляжницы» Бирлова и Уколова одержали победу на этапе Мирового тура в Португалии

«Пляжницы» Бирлова и Уколова одержали победу на этапе Мирового тура в Португалии
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова одержали победу во втором матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Эшпинью (Португалия).

Опытный российский дуэт после поражения в стартовой встрече с немецкой парой Сандра Иттлингер/Шанталь Лабурер со счётом 0:2 (18:21, 17:21) реабилитировался в игре с хозяйками соревнований — Юлианой Антунес и Таней Оливейру.

Поединок выдался для россиянок напряжённым. Уступив в стартовом сете, они в равной борьбе сумели выиграть во второй парти. Решающий сет также остался за парой из России, благодаря чему Бирлова и Уколова сумели победить – 2:1 (17:21, 21:18, 15:10).

Россиянки продолжат борьбу в плей-офф. Вместе с ними туда пробились и их соотечественницы Мария Бочарова/Мария Воронина, Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.

Три пары из России одержали победы на этапе Мирового тура по пляжному волейболу
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