«Пляжницы» Бирлова и Уколова одержали победу на этапе Мирового тура в Португалии

Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова одержали победу во втором матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Эшпинью (Португалия).
Опытный российский дуэт после поражения в стартовой встрече с немецкой парой Сандра Иттлингер/Шанталь Лабурер со счётом 0:2 (18:21, 17:21) реабилитировался в игре с хозяйками соревнований — Юлианой Антунес и Таней Оливейру.
Поединок выдался для россиянок напряжённым. Уступив в стартовом сете, они в равной борьбе сумели выиграть во второй парти. Решающий сет также остался за парой из России, благодаря чему Бирлова и Уколова сумели победить – 2:1 (17:21, 21:18, 15:10).
Россиянки продолжат борьбу в плей-офф. Вместе с ними туда пробились и их соотечественницы Мария Бочарова/Мария Воронина, Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.
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