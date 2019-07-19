Земчёнок: может, мы как-то обманули американцев

Диагональный сборной России Денис Земчёнок поделился впечатлениями от победы в Лиге наций 2019 года. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо в четырёх сетах обыграли американцев.

«Меня больше всего удивило и порадовало, насколько глубокий состав у нас получился. Как показала практика, Лига наций – это такой турнир, в котором важно, чтобы было именно 14 человек в команде. „Финал шести“ был очень показателен. Не все сборные продемонстрировали свой уровень. Два месяца в разъездах, было много ошибок из-за усталости. У кого была большая глубина состава, кто подошёл более отдохнувшим, тот и выиграл.

Конечно, не только в этом дело. Дело и в таланте ребят. И технически, и физически, и эмоционально всё было круто с нашей стороны! Все классно сыграли. Но турнир затяжной, конечно, на выносливость. Наверное, календарь Лиги наций надо пересматривать. Или сделать больше дней отдыха между играми в группе в „Финале шести“, чтобы матчи были более зрелищными.

Почему на групповом этапе «Финала шести» сыграли против американцев не основным составом? Это был такой тактический ход, когда поставили весь второй состав. Но это было сделано не для того, чтобы проиграть. Никто в нашей команде не выгадывал, на кого выходить в полуфинале – на Польшу или Бразилию. Просто дали всем игрокам шанс проявить себя, и, к сожалению, у нас очень многое не получалось. По ходу турнира у нас практически не было тренировок и не было возможности толком сыграться друг с другом. Были только матчи и опробование зала. Мы очень плохо сыграли с американцами в группе.

Но после этого поражения пацаны выиграли полуфинал против поляков, и мы сумасшедше радовались. На финал выходили с такими эмоциями – либо сейчас, либо никогда. Каждый из нас был готов помогать. Когда мы стояли на замене в финале, думали, что хорошо, что все ошибки, которые могли совершить, мы совершили на игре в группе. Может, мы как-то обманули американцев, не показали в том матче свои наработки, сильные стороны. Американцы же тоже не выглядели лучшим образом.

Очень важно, что мы защитили титул в Лиге наций. Но важно и то, что выиграли первый титул с главным тренером Туомасом Саммельвуо. Мы все ценим атмосферу, которая есть сейчас в коллективе. Это замечательно, что вся атмосфера, все разговоры с игроками превратились в результат. Это дало команде дополнительную уверенность перед предстоящим олимпийским отбором, самым важным турниром в этом год", — цитирует Земчёнка РИА «Новости».

Сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.