Ковалёв: в США спрашивали, мы кто – футболисты, баскетболисты?

Связующий сборной России Дмитрий Ковалёв прокомментировал победу в Лиге наций 2019 года. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли команду США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

«Если сравнить уик-энд с Уфой, то США вообще рядом не стоят. В Уфе было гораздо круче, люди живее болели. А там приходили только на матчи своих либо поляков и иранцев. Когда Польша — Иран играли, тогда реально стоял ор. Наверное, волейбол в США всё-таки не так популярен. Делаю вывод из того, что нас на улицах часто спрашивали, мы кто – футболисты, баскетболисты?

Мы сильны, конечно, но нехватка основных игроков у других команд сказалась. Основой играли Америка, Иран, Бразилия. Остальные – с экспериментами. Да и у нас тоже был неполный состав. Но если брать по состоянию — мы были в хорошей форме, конечно. И от тура к туру добавляли, сплачивались. Когда нужно было выдать максимум – сделали это.

Думаю, вряд ли когда-нибудь так летал. Другие команды тоже много, но показалось, что поменьше. Но всё равно все в равных условиях. Жаловались, разве что выходя из самолёта, как только начинались тренировки, вся усталость забывалась. Это не влияло, мы сами не акцентировали на этом внимания. Ну и наши медики хорошо нас подводили к матчам. Короче, что есть, то есть. В прошлом сезоне почти никуда не летали. Какое есть расписание, так и будем работать. То есть не работать, а играть», — цитирует Ковалёва «Спорт-экспресс».

Дмитрий также прокомментировал подписание контракта с санкт-петербургским «Зенитом». Ранее он выступал за уфимский «Урал».

«Импонирует клуб. То, как за два года всё поднялось, сколько народу приходит болеть. Команда реально претендует на медали, победу в чемпионате России, хочется добиться успеха. Ну и город большой, всегда при выборе смотришь, чтобы семье было комфортно, чтобы была возможность к врачам записаться, занятия для ребёнка найти. Правда, вот дождь сейчас идёт. Ничего необычного, но расстроился», — сказал Ковалёв.