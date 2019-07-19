Живкович: «Локомотив» собрал все дальние выезды. Я даже расстроилась

Сербская связующая калининградского «Локомотива» Бояна Живкович поделилась впечатлениями от прошедшего розыгрыша Лиги наций и от проходящего в Мексике молодёжного чемпионата мира.
«Бросилось в глаза, что во всех командах много молодых игроков. У России, Сербии – очень молодые составы. Опытным девочкам дали отдохнуть перед олимпийским отбором, перед чемпионатом Европы. Потому и была такая нестабильность. Ещё видела несколько игр молодёжного первенства мира. Юля Бровкина, Лера Шевчук – большие молодцы! Просто супер! Лидеры сборной. И вообще российская команда в Мексике очень хорошо смотрится.
Завершила ли я карьеру в национальной команде? Нет, просто взяла паузу. Договорилась с руководством нашей волейбольной федерации, что пропущу сезон, чтобы отдохнуть, набраться сил. А в следующем году Олимпиада – это грандиозное событие. И мне очень хочется сыграть в Токио. Но не будем забегать вперёд – пока все мысли о «Локомотиве», к которому я уже скоро присоединюсь", — цитирует Живкович официальный сайт «Локомотива».
Бояна также рассказала о настрое на клубный сезон.
«Жду, когда мы командой все вместе соберёмся. С новыми девочками познакомлюсь. Видела календарь нового сезона и уже знаю, что будем играть по группам. Причём и «Сахалин», и «Енисей» попали в нашу группу, так что все дальние выезды мы собрали. Я даже расстроилась. До сих пор вспоминаю перелёт на Сахалин в прошлом сезоне. Очень тяжело! Но выбора у нас нет. Россия – большая страна», — сказала сербка.
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