FIVB не получала жалоб от польской федерации на комментарий Спиридонова

Международная федерация волейбола (FIVB) не получала официальной жалобы от Федерации волейбола Польши на действия доигровщика сборной России и уфимского «Урала» Алексея Спиридонова.
«FIVB осведомлена об этом инциденте, но не получала официальной жалобы относительно сообщения Спиридонова. Если эта жалоба будет предоставлена, FIVB основательно изучит её, как и предоставленные доказательства, до принятия следующих решений», — приводит слова представителя пресс-службы FIBV ТАСС.
Напомним, российский волейболист в комментарии к посту игрока сборной Польши Кароля Клоса написал «Polska kurwa», но затем удалил сообщение.
Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги. Сборная России победила Польшу в полуфинале Лиги наций, а затем обыграла в финале американцев.
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