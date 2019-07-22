Ломако стал новым исполнительным директором «Кузбасса»

В руководстве кемеровского «Кузбасса» произошли изменения. Пост исполнительного директора занял спортивный директор клуба Сергей Ломако, который пришёл на смену Антону Бодренкову.



Ломако выступал за «Кузбасс» с 2008 по 2010 год и помог вывести кемеровский клуб в Суперлигу. С начала сезона-2010/11 он занимал должность спортивного директора, а также на короткий срок стал помощником главного тренера команды.



Бодренков занимал пост исполнительного директора «Кузбасса» с 2014 года. Он также является президентом межрегиональной общественной организации «Волейбольная ассоциация Сибирского федерального округа».

В минувшем сезоне кемеровская команда под руководством Туомаса Саммельвуо впервые стала чемпионом России.