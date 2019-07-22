Ломако стал новым исполнительным директором «Кузбасса»
В руководстве кемеровского «Кузбасса» произошли изменения. Пост исполнительного директора занял спортивный директор клуба Сергей Ломако, который пришёл на смену Антону Бодренкову.
Ломако выступал за «Кузбасс» с 2008 по 2010 год и помог вывести кемеровский клуб в Суперлигу. С начала сезона-2010/11 он занимал должность спортивного директора, а также на короткий срок стал помощником главного тренера команды.
Бодренков занимал пост исполнительного директора «Кузбасса» с 2014 года. Он также является президентом межрегиональной общественной организации «Волейбольная ассоциация Сибирского федерального округа».
В минувшем сезоне кемеровская команда под руководством Туомаса Саммельвуо впервые стала чемпионом России.
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