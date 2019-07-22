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Бровкина признана лучшей блокирующей чемпионата мира U20

Бровкина признана лучшей блокирующей чемпионата мира U20
Волейбол / Сборная России 0

Волейболистка сборной России Юлия Бровкина признана лучшей блокирующей чемпионата мира U20, который завершился в Мексике, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола. Сборная России в матче за третье место обыграла команду Турции со счётом 3:1 (25:22, 26:28, 25:19, 29:27).

В финале японки одолели сборную Италии — 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:19, 15:12).

Самым ценным игроком турнира была названа доигровщица сборной Японии Маю Исикава.

Состав сборной России U20
Связующие: Есения Мишагина, Вероника Распутная.
Диагональная: Оксана Якушина.
Доигровщицы: Александра Борисова, Ольга Зверева, Екатерина Пипунырова, Валерия Шевчук, Полина Шеманова.
Блокирующие: Юлия Бровкина, Виктория Пушина, Елизавета Фитисова.
Либеро: Варвара Шепелева.

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира U20 в Мексике
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