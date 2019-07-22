Волейболистка сборной России Юлия Бровкина признана лучшей блокирующей чемпионата мира U20, который завершился в Мексике, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола. Сборная России в матче за третье место обыграла команду Турции со счётом 3:1 (25:22, 26:28, 25:19, 29:27).



В финале японки одолели сборную Италии — 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:19, 15:12).

Самым ценным игроком турнира была названа доигровщица сборной Японии Маю Исикава.

Состав сборной России U20

Связующие: Есения Мишагина, Вероника Распутная.

Диагональная: Оксана Якушина.

Доигровщицы: Александра Борисова, Ольга Зверева, Екатерина Пипунырова, Валерия Шевчук, Полина Шеманова.

Блокирующие: Юлия Бровкина, Виктория Пушина, Елизавета Фитисова.

Либеро: Варвара Шепелева.