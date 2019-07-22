Русакова: я очень соскучилась по Лиге чемпионов

Доигровщица Виктория Русакова прокомментировала подписание контракта с московским «Динамо». Ранее она защищала цвета «Динамо» из Краснодара.
«Я перешла в „Динамо“ с чётким пониманием сложившейся ситуации и готова соответствовать требованиям команды, которая является действующим чемпионом страны!
У девчонок хороший сплочённый коллектив, они не один год играют вместе и хорошо знают друг друга и требования тренерского штаба, поэтому в первую очередь мне придётся привыкать к новой тактике игры. А конкуренцию никто никогда не отменял. Это даже хорошо! Ты каждый день стараешься стать лучше и научиться делать то, что вчера ещё не получалось. Поэтому буду тренироваться и работать над собой!
В команде много игроков, с которыми я играла раньше и хорошо общаюсь по сей день. Это Марина Бабешина, Яна Манзюк и Наташа Кроткова. Да и с другими девчонками в сборной я пересекалась, хорошо общаюсь с Катей Любушкиной, но ближе всего мне — Даша Столярова!
Цель на сезон-2019/20? Конечно, хочется снова почувствовать вкус побед… Я очень соскучилась по Лиге чемпионов и с нетерпением жду игр! Также хочется быть максимально полезной команде и радовать болельщиков своей игрой. Желаю нам всем побольше здоровья и поменьше травм!" — цитирует Русакову официальный сайт «Динамо».
Столичный клуб является действующим чемпионом России.
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