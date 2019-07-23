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Подребинкин стал игроком санкт-петербургского «Зенита»

Подребинкин стал игроком санкт-петербургского «Зенита»
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Диагональный новокуйбышевской «Новы» Иван Подребинкин пополнил состав санкт-петербургского «Зенита», сообщает официальный сайт клуба. В минувшем розыгрыше российской Суперлиги 26-летний волейболист стал третьим бомбардиром команды, набрав 230 очков в 27 матчах.

Ранее в Суперлиге Подребинкин выступал только за «Нову» (2015/16, 2017-2019). В Высшей лиге он защищал цвета саратовского «Энергетика» (2009/10), «Спортакадемии» из Стерлитамака (2016/17).

Подопечные Александра Климкина заняли четвёртое место в минувшем чемпионате России. На предварительном этапе Суперлиги новокуйбышевская команда заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й.

Вчера, 22 июля, стало известно, что доигровщик Ореол Камехо в сезоне-2019/20 продолжит выступать за сине-бело-голубых.

Камехо продолжит выступать за санкт-петербургский «Зенит»
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