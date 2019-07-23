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Питерский «Зенит» подписал контракт с Урсовым и расстался с Антипкиным

Питерский «Зенит» подписал контракт с Урсовым и расстался с Антипкиным
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщиком Кириллом Урсовым. Ранее 24-летний волейболист выступал за «Тюмень» (Тюмень) и «Газпром-Югра» (Сургут). Кирилл дебютировал в сборной России на этапе Лиги наций в Австралии.

В «Зените» Урсов будет выступать под 10-м номером.

«Когда узнал о возможности варианта перехода в петербургскую команду — разумеется, был очень рад. «Зенит» — один из сильнейших клубов страны. Хочу продемонстрировать здесь все, на что я способен. Надеюсь, наша команда будет демонстрировать классный волейбол и биться за самые высокие места. С нетерпением жду своего дебюта в зенитовской форме», — сказал Урсов.

«Зенит» также сообщил о переходе в новоуренгойский «Факел» связующего Сергея Антипкина.

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