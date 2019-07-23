Питерский «Зенит» подписал контракт с Урсовым и расстался с Антипкиным

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщиком Кириллом Урсовым. Ранее 24-летний волейболист выступал за «Тюмень» (Тюмень) и «Газпром-Югра» (Сургут). Кирилл дебютировал в сборной России на этапе Лиги наций в Австралии.
В «Зените» Урсов будет выступать под 10-м номером.
«Когда узнал о возможности варианта перехода в петербургскую команду — разумеется, был очень рад. «Зенит» — один из сильнейших клубов страны. Хочу продемонстрировать здесь все, на что я способен. Надеюсь, наша команда будет демонстрировать классный волейбол и биться за самые высокие места. С нетерпением жду своего дебюта в зенитовской форме», — сказал Урсов.
«Зенит» также сообщил о переходе в новоуренгойский «Факел» связующего Сергея Антипкина.
- 23 июля 2019
-
16:19
-
16:13
-
16:07
-
15:38
-
14:04
-
13:33
-
12:20
-
11:54
-
11:18
-
10:16
-
09:09
- 22 июля 2019
-
17:03
-
16:22
-
15:13
-
14:00
-
13:49
-
13:04
-
12:05
-
11:00
-
10:52
-
10:06
-
09:33
-
09:25
-
08:49
-
08:40
-
08:27
-
08:23
-
08:16
- 21 июля 2019
-
21:15
-
11:35
- 20 июля 2019
-
22:51
-
20:39
-
20:13
-
19:57
-
18:27