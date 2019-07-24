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Херботс: хочется успешно сыграть в Калининграде

Херботс: хочется успешно сыграть в Калининграде
Волейбол / Сборная России 0

Волейболистка сборной Бельгии Бритт Херботс поделилась ожиданиями от Кубка губернатора Калининградской области, который стартует в Калининграде сегодня, 24 июля. Участие в турнире также примут команды России, Германии и Польши.

«Конечно, нам хочется успешно сыграть в Калининграде, получить побольше положительных эмоций. У Калининграда очень интересная история. Надеюсь, у нас будет немного времени, чтобы прогуляться, посмотреть местные достопримечательности», — приводит слова Херботс официальный сайт калининградского «Локомотива».

Расписание матчей турнира
24 июля
17:30 мск. Германия – Польша.
20:00. Россия – Бельгия.

25 июля
17:30. Польша – Бельгия.
20:00. Россия – Германия.

26 июля
17:30. Бельгия – Германия.
20:00. Россия – Польша.

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