Херботс: хочется успешно сыграть в Калининграде

Волейболистка сборной Бельгии Бритт Херботс поделилась ожиданиями от Кубка губернатора Калининградской области, который стартует в Калининграде сегодня, 24 июля. Участие в турнире также примут команды России, Германии и Польши.

«Конечно, нам хочется успешно сыграть в Калининграде, получить побольше положительных эмоций. У Калининграда очень интересная история. Надеюсь, у нас будет немного времени, чтобы прогуляться, посмотреть местные достопримечательности», — приводит слова Херботс официальный сайт калининградского «Локомотива».

Расписание матчей турнира

24 июля

17:30 мск. Германия – Польша.

20:00. Россия – Бельгия.



25 июля

17:30. Польша – Бельгия.

20:00. Россия – Германия.



26 июля

17:30. Бельгия – Германия.

20:00. Россия – Польша.