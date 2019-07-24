Капитан сборной Польши: в Калининграде мы ещё не играли

Капитан сборной Польши Агнешка Каколевска поделилась ожиданиями от Кубка губернатора Калининградской области, который стартует в Калининграде сегодня, 24 июля. Участие в турнире также примут команды России, Бельгии и Германии.
«Это очень важный для нас турнир. До отборочного олимпийского турнира и чемпионата Европы не так много времени, и игры в Калининграде — отличная возможность подготовиться к этим соревнованиям. И ещё интересно познакомиться с Калининградом. Мы уже были в России, встречались с российской сборной. Но здесь ещё не играли», — приводит слова Каколевской официальный сайт калининградского «Локомотива».
Расписание матчей турнира
24 июля
17:30 мск. Германия – Польша.
20:00. Россия – Бельгия.
25 июля
17:30. Польша – Бельгия.
20:00. Россия – Германия.
26 июля
17:30. Бельгия – Германия.
20:00. Россия – Польша.
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