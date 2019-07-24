Волейболистке «Ленинградки» Лунёвой присвоено звание мастера спорта

Центральной блокирующей «Ленинградки» Анне Лунёвой было присвоено спортивное звание «Мастер спорта России», сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба. Церемония вручения официальных наград Министерства спорта России спортсменам и спортивным судьям состоялась в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

«Приказ № 160 нг» о присвоении звания был опубликован в конце ноября 2018 года. Награда нашла своего героя сейчас — в разгар подготовки к новому сезону! Поздравляем нашу спортсменку с этим профессиональным достижением и желаем дальнейших успехов на спортивной площадке!» — говорится в сообщении.

Фото доступно в «инстаграме» Анны Лунёвой.

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