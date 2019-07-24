Волейболистке «Ленинградки» Лунёвой присвоено звание мастера спорта
Центральной блокирующей «Ленинградки» Анне Лунёвой было присвоено спортивное звание «Мастер спорта России», сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба. Церемония вручения официальных наград Министерства спорта России спортсменам и спортивным судьям состоялась в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
«Приказ № 160 нг» о присвоении звания был опубликован в конце ноября 2018 года. Награда нашла своего героя сейчас — в разгар подготовки к новому сезону! Поздравляем нашу спортсменку с этим профессиональным достижением и желаем дальнейших успехов на спортивной площадке!» — говорится в сообщении.
Фото доступно в «инстаграме» Анны Лунёвой.
Подопечные Александра Кашина заняли восьмое место в прошедшем розыгрыше Суперлиги.
«Ленинградка» начала подготовку к сезону
- 24 июля 2019
-
14:04
-
13:10
-
12:21
-
11:08
-
10:06
-
09:08
-
09:05
- 23 июля 2019
-
16:19
-
16:13
-
16:07
-
15:38
-
14:04
-
13:33
-
12:20
-
11:54
-
11:18
-
10:16
-
09:09
- 22 июля 2019
-
17:03
-
16:22
-
15:13
-
14:00
-
13:49
-
13:04
-
12:05
-
11:00
-
10:52
-
10:06
-
09:33
-
09:25
-
08:49
-
08:40
-
08:27
-
08:23
-
08:16
Партнерский контент