Королёва: сборной России не хватало стабильности в приёме
Блокирующая сборной России Ирина Королёва прокомментировала победу в матче с командой Бельгии на старте Кубка губернатора Калининградской области со счётом 3:1 (25:13, 22:25, 25:14, 25:23).
«Бельгия провела очень хороший матч. Действовала цепко, сильно. Нам же не хватало стабильности в приёме. Это часто сказывалось и на качестве атак. Могли мы результативнее сыграть и на блоке. Будем над этим работать», — приводит слова Королёвой официальный сайт калининградского «Локомотива».
В другом матче турнира команда Германии одолела Польшу со счётом 3:2 (25:23, 16:25, 25:23, 25:27, 15:13).
Сегодня, 25 июля, сборная России сыграет с немками, а команда Польши встретится с Бельгией. Турнир завершится 26 июля.
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