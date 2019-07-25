Королёва: сборной России не хватало стабильности в приёме

Блокирующая сборной России Ирина Королёва прокомментировала победу в матче с командой Бельгии на старте Кубка губернатора Калининградской области со счётом 3:1 (25:13, 22:25, 25:14, 25:23).

«Бельгия провела очень хороший матч. Действовала цепко, сильно. Нам же не хватало стабильности в приёме. Это часто сказывалось и на качестве атак. Могли мы результативнее сыграть и на блоке. Будем над этим работать», — приводит слова Королёвой официальный сайт калининградского «Локомотива».

В другом матче турнира команда Германии одолела Польшу со счётом 3:2 (25:23, 16:25, 25:23, 25:27, 15:13).

Сегодня, 25 июля, сборная России сыграет с немками, а команда Польши встретится с Бельгией. Турнир завершится 26 июля.