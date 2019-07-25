«Факел» объявил о подписании контракта с Антипкиным

Новоуренгойский «Факел» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 33-летним связующим Сергем Антипкиным. В сезоне-2008/09 он уже играл в «Факеле». Тогда Сергей дебютировал в Суперлиге и сразу стал бронзовым призёром.

Антипкин также выступал за «Грозный», «Газпром-Югра», «Белогорье», «Динамо» (Москва). Минувший сезон Сергей провёл в санкт-петербургском «Зените». Он вышел на площадку в 83 сетах и набрал 46 очков (17 блоков, 17 эйсов).

С 2013 по 2017 год связующий вызывался в сборную России.

Антипкин — чемпион Универсиады-2013, серебряный призёр чемпионата России (2016/17), бронзовый призёр чемпионата России (2008/09, 2015/16, 2017/18), финалист Кубка России (2015).

«Факел» в минувшем розыгрыше Суперлиги завоевал бронзу.