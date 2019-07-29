Старцева: сборная России очень хотела выиграть Кубок губернатора

Капитан сборной России Евгения Старцева прокомментировала победу на Кубке губернатора Калининградской области. В третьем туре подопечные Вадима Панкова обыграли команду Польши со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:20)
«Игра против Польши у нас получилась. Готовились мы к ней серьёзно. Да, Кубок губернатора – турнир подготовительный, но мы очень хотели победить. Чтобы и болельщиков порадовать, и самим получить больше положительных эмоций. С другой стороны, благодаря этим матчам мы получили дополнительную информацию – над чем нам ещё нужно в ближайшее время поработать. Время для этого пусть и немного, но есть.
И огромная благодарность зрителям за то, что так здорово за нас болели. Я уже не первый раз играю в Калининграде – и в качестве хозяйки за сборную, в роли гостьи – за «Динамо-Казань». И всегда атмосфера в «Янтарном» была потрясающей!" — цитирует Старцеву официальный сайт «Локомотива».
Второе место заняла Германия, третье — Польша, четвёртое — Бельгия.
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