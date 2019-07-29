Тренер сборной Германии пожелал России удачи в отборе на Олимпиаду

Главный тренер женской сборной Германии Феликс Козловски прокомментировал выступление команды на Кубке губернатора Калининградской области. Немки заняли второе место, победу одержали россиянки. В третьем туре сборная Германии обыграла бельгиек.



«Конечно, мы рады, что смогли занять второе место на таком интересном турнире с очень сильным составом участников. И заключительный матч в Калининграде получился у нас хорошим, что очень важно перед олимпийским отбором. Причём по ходу игры у нас одна из ведущих волейболисток из-за травмы была вынуждена уйти с площадки, но мы с этой ситуацией справились.

Хочется сказать отдельное спасибо организатором Кубка губернатора – Всероссийской федерации волейбола, волейбольному клубу «Локомотив». Всё прошло просто отлично! Хороший зал, замечательные болельщики. Транспорт, питание – всё на высшем уровне. И город нам очень понравился, с удовольствием погуляли. Надеюсь, мы у нас будет возможность поиграть здесь ещё. И желаю успеха сборной России в отборочном олимпийском турнире!" — цитирует тренера официальный сайт «Локомотива».

Российские волейболистки в олимпийской квалификации сыграют в группе Е со сборными Канады, Южной Кореи и Мексики. Турнир состоится в Калининграде 2-4 августа.