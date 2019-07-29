Блокирующий «Югры-Самотлор»: я покупал жвачки и выиграл путешествие в Перу

20-летний блокирующий нижневартовской «Югры-Самотлор» Максим Титов рассказал о настрое на сезон и о проведённом отпуске.

«Надеюсь остаться и закрепиться в первой команде. Буду стремиться показывать себя и пробиваться в основу. Я об этом мечтал с той поры, как только начал заниматься волейболом. Дают возможность — надо пользоваться! Свой пока единственный матч за «Югру-Самотлор» я провёл в прошлом году на Кубке России в Сургуте. Играли против новосибирского «Локомотива». Поставил один блок, забил два мяча в нападении и ушёл на замену…



Как провёл отпуск? Я выиграл путешествие в Перу! Покупал жвачки, вводил промокоды и оказался в числе победителей акции! Неожиданную новость сообщил менеджер. Не верил, пока не сел в самолёт, думал, что это какой-то обман. А оказалась чистая правда. Всё организовали на шикарном уровне. Получил незабываемые впечатления. Там очень красивая природа и совершенно другой воздух. Увидел, как живут люди на другом континенте, познакомился с историей, культурой, достопримечательностями и загадками инков. И всё – забесплатно!» — цитирует Титова официальный сайт клуба.

В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в российской Суперлиге. На предварительном этапе Суперлиги подопечные Валерия Пясковского стали 13-ми.