Сафронова: после первого сета волейболистки сборной России разозлились

Светлана Сафронова, главный тренер сборной России на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку (Азербайджан), прокомментировала завоевание командой золотых медалей. В финальной встрече россиянки обыграли румынок со счётом 3:1 (23:25, 25:16, 25:19, 25:17).

«Румынки – очень достойная и хорошая команда. До этого они выиграли 3:2 полуфинал у Италии. Но вообще, практически все команды на фестивале были сильны. Всё-таки, это первые семь команд Европы, и составы у всех были довольно серьёзные.



Разозлились ли девочки после потери первого сета? Конечно, разозлились! И после первого сета команда заиграла уже так, как надо.



Индивидуальных номинаций на фестивале не вручали. И вообще, как я всегда говорю, я никого не выделяю – потому что играет команда! Кто-то в той или иной игре сыграл лучше, кто-то хуже. Но команда у нас – вся молодцы, потому что мы заняли первое место! Недочёты, конечно, были – будем работать по ним и готовиться дальше к чемпионату мира», — цитирует Сафронову официальный сайт казанского «Динамо».

На групповом этапе россиянки победили украинок, болгарок и румынок, а в полуфинале одолели команду Турции.