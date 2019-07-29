Блокирующий «Белогорья» продолжит карьеру в чемпионате Чехии

28-летний блокирующий белгородского «Белогорья» Александр Сафонов пополнил состав чешского «Пршибрама», сообщает «Спорт Бизнес Online». В чемпионате России он также выступал за пермское «Прикамье» (2013/14). В сезоне-2016/17 Александр защищал цвета румынской «Аркады».



В минувшем сезоне Сафонов сыграл 33 матча в чемпионате России, в которых набрал 182 очка при 58% реализации атак. В составе «Белогорья» он завоевал Кубок ЕКВ—2018 и Кубок вызова—2019.



В прошедшем розыгрыше чемпионата Чехии «Пршибрам» занял девятое место. Белгородский клуб завершил сезон на шестой позиции в российской Суперлиге.

В июне стало известно, что «Белогорье» покинул олимпийский чемпион 2012 года 30-летний либеро Алексей Обмочаев.