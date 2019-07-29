Тетюхин: у Саммельвуо свои флюиды. Такой атмосферы в сборной не было никогда

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин рассказал про изменения, которые произошли в команде после прихода главного тренера Туомаса Саммельвуо.
«Сейчас атмосфера в команде такая, какой, пожалуй, не было никогда. Во всём, что касается быта и жизни вне площадки, нет никакого прессинга и жёстких рамок. Всё строится на доверии.
Мне казалось, со временем это может сыграть злую шутку. Но я находился с командой постоянно на протяжении двух-трёх месяцев, и не было ни одного прокола. Это удивительно. Наверное, в сборную пришло новое поколение игроков, которым не нужна диктатура.
Ребята чувствуют, что им верят, и стараются компенсировать это полной самоотдачей на площадке. При этом в тренировочном процессе – абсолютная дисциплина, отсебятина никому не позволена. Никто никого не заставляет, но тренировки отрабатываются по плану, от и до. В России мы привыкли, что тренер стоит выше игроков. Тут этого нет, вне площадки Туомас общается по-дружески.
У Саммельвуо свои флюиды, которыми он притягивает людей. Ребята в него безмерно верят. У Томаса есть чему поучиться, и я бы хотел, чтобы такой тренер был у каждой команды», – цитирует Тетюхина «Спорт-экспресс».
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